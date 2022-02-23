При содействии сотрудников ГИБДД ребята изготовили тематические открытки и записали видеопоздравление.

В канун Дня защитника Отечества сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно с педагогами помогли воспитанникам одного из детских садов изготовить поздравительные открытки.Для оформления выбрали изображения российского триколора и танка. Чтобы открытка была яркой, флаг России был выполнен из световозвращающей бумаги. Таким образом дошколята не только подготовили поздравительные открытки для пап, дедушек и братьев, но и познакомились с новым для себя «волшебным» материалом – световозвращающей бумагой. В игровой форме детям разъяснили принцип её действия, а за старания ребятам вручили брелоки со световозвращающими элементами.Аналогичное мероприятие сотрудники ОГИБДД провели в Собинском районе.Вместе с социальным педагогом и членами отряда ЮИД полицейские организовали мастер-класс для школьников по изготовлению тематических открыток.Мальчишки и девчонки старательно готовили макеты, подбирали поздравления и пожелания участникам дорожного движения.Получившиеся открытки школьники вручат родителям, а также используют при проведении совместных с дружинниками акций.Также ребята одной из собинских школ при содействии инспектора по пропаганде БДД записали видео, в котором адресовали теплые слова поздравлений с 23 февраля и напомнили участникам движения о том, что соблюдение мер безопасности на дороге крайне важно.