За последние сутки во Владимирской области выявлено 1687 случаев заражения коронавирусом. Это на 37 меньше, чем накануне. Госпитализировано 145. На 49 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 1687 случаев заражения коронавирусом. Это на 37 меньше, чем накануне. Госпитализировано 145. На 49 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 130 741. В лидерах по приросту Владимир – 678 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 201. На третьем –