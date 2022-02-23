На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1687 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:678 - во Владимире;201 - в Ковровском районе;189 - в Меленковском районе;152 - в Муромском районе;134 - в Александровском районе;55 - в Гороховецком районе;52 - в Юрьев-Польском районе;47 - в Кольчугинском районе;41 - в Гусь-Хрустальном районе;27 - в Камешковском районе;22 - в Киржачском районе;21 - в Селивановском районе;14 - в Собинском районе;13 - в Вязниковском районе;12 - в Судогодском районе;11 - в Петушинском районе;10 - в городе Радужном;8 - в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 130 741 случай заболевания