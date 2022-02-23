На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1687 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
678 - во Владимире;
201 - в Ковровском районе;
189 - в Меленковском районе;
152 - в Муромском районе;
134 - в Александровском районе;
55 - в Гороховецком районе;
52 - в Юрьев-Польском районе;
47 - в Кольчугинском районе;
41 - в Гусь-Хрустальном районе;
27 - в Камешковском районе;
22 - в Киржачском районе;
21 - в Селивановском районе;
14 - в Собинском районе;
13 - в Вязниковском районе;
12 - в Судогодском районе;
11 - в Петушинском районе;
10 - в городе Радужном;
8 - в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 130 741 случай заболевания