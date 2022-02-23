По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 4 человек. Всего...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 4 человек. Всего за время пандемии во Владимирской области от ковида скончались 3 190 человек.На сегодняшний день известно, что число заражённых в регионе за сутки увеличилось на 1 687 случаев. Выздоровели 451 человек. По официальным данным, в общей сложности коронавирусом переболели 90 529 жителей Владимирской области.ФОТО:https://pixabay.com/ru/