22 февраля в Камешковский район прибыло две семьи.

В Камешковский район Владимирской области прибыли первые беженцы из ЛНР и ДНР. Эвакуировавшимися являются две семьи – женщины и дети, трое взрослых и четыре ребенка. Они прибыли в регион самостоятельно, здесь у них проживают родственники.С переселенцами встретилась глава администрации Камешковского района по социальным вопросам Наталья Терентьева. Оказалось, что для восьмимесячного ребенка нужна коляска. Жители и волонтеры через несколько часов нашли необходимую вещь.Напомним, что регион планирует принять около полутора тысяч беженцев.