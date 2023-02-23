Во Владимирской области, 24 февраля ожидаются мороз и снегопады. Завтра погода во Владимире будет...

Во Владимирской области, 24 февраля ожидаются мороз и снегопады.Завтра погода во Владимире будет пасмурная, ожидается снег.Температура воздуха повысится до -4°C днем. Ночью будет морозно, столбик термометра опустится до -17°C.Ветер юго-западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток повысится от 737 до 748 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми «крутыми», и последними.Фото pxfuel.com