Во Владимирской области, 24 февраля ожидаются мороз и снегопады.
Завтра погода во Владимире будет...
Во Владимирской области, 24 февраля ожидаются мороз и снегопады.
Завтра погода во Владимире будет пасмурная, ожидается снег.
Температура воздуха повысится до -4°C днем. Ночью будет морозно, столбик термометра опустится до -17°C.
Ветер юго-западный, 4м/с.
Атмосферное давление в течение суток повысится от 737 до 748 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми «крутыми», и последними.
Фото pxfuel.com