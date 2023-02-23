Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием граждан...

Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием граждан по вопросам льготного обеспечения лекарствами.Будут затронуты и вопросы обеспечения медицинскими изделиями, а также средствами реабилитации.Записаться на прием можно заранее в рабочие дни по телефонам: 8(4922) 32-71-25 и 32-39-43.В выходные дни номер для связи: 8-910-779-55-06.Прием пройдет 27 февраля 2023 года с 10.00 до 12.00 в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: город Владимир, Октябрьский проспект, дом 9.Сообщается, что если у жителей районов нет возможности приехать лично, то можно воспользоваться видео-концеренц-связью в зданиях местных прокуратур.Фото: ГТРК «Владимир»