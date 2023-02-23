В День защитника Отечества во Владимире возложили цветы цветов и венки к Вечному огню на площади Победы

В День защитника Отечества на площади Победы во Владимире состоялась церемония возложения памятной гирлянды, цветов и венков к Вечному огню, - сообщает пресс-служба областного правительства.Мемориал посетили Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев, глава Владимира Дмитрий Наумов. Губернатор подчеркнул, что в этот день мы вспоминаем погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эта память хранится в сердце народа и напоминает о подвигах предков.