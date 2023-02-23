Откровенное интервью актрисы.

Откровенное интервью актрисы.В Дзержинске открылся I Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест", который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Среди звезд, которые в эти дни прибыли на Нижегородскую землю, оказалась актриса театра и кино Татьяна Пилецкая, знакомая многим по фильму 1947 года "Золушка", снятому Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Она дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".-Я до сих пор помню те съемки, – улыбается актриса. – Помню, как Фаина Раневская, которая играла Мачеху, возмущалась: "Что это все опаздывают, а я уже пришла!" Там снимались Эраст Гарин (Король – Прим. ред), Алексей Консовский (Принц – Прим. ред.). А я только делала первые шаги в кино, поэтому смотрела на них завороженно. Потом у меня будет более полусотни картин.В том числе и "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, который она выпустила незадолго до отъезда из страны. Какой "богиня" Вам вспоминается?Какая умная и талантливая женщина! Мне она очень понравилась, потому что прекрасно знала, что она хочет и как видит ту или иную сцену. Делали дубли до тех пор, пока она не была довольна. Хотя отъезда из России не одобряю и считаю затмением в мозгу – нельзя предавать Родину, где ты родился.Татьяна Львовна, летом Вы отметите 95-летие, но до сих пор работаете! В чем секрет такого удивительного долголетия?Наверное, все дело в генетике. Я никогда в жизни не сидела на диетах, ничего с собой не делала. Поэтому даже не знаю, в чем секрет (смеется). Возможно, помогает востребованность, о которой вы говорите. Я понимаю, что не могу выйти на улице небрежно одетой, потому что меня узнают люди, не могу появиться "кое-как".Вспоминаются слова чеховской Аркадиной, которая говорила: "Держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut 1. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые.." А еще, глядя на Вас, вспоминается картина Петрова-Водкина "Девочка с куклой"! Ведь на ней запечатлены Вы 9-летней!Мой папа – инженер-химик – работал в Шувалове под Ленинградом и ездил туда на завод на поезде. А семья Кузьмы Сергеевича в Шувалове жила. Там они и познакомились. И дружба их длилась до последних дней. Петров-Водкин даже изъявил желание меня крестить – он мой крестный папа. А однажды он и мой папа вместе сняли дачу. Спустя несколько дней художник пришел к моей маме со словами: "Кума, я хочу Татьяну нарисовать". Мама надела на меня красивое платье и я пошла к нему на террасу – позировала ему пять сеансов.Вы сказали про отца, которого звали Людвиг Львович Урлауб. Но почему же у вас отчество – Львовна?В 1941 году мой папа по причине своего немецкого происхождения был выслан из Ленинграда в город Молотов (ныне Пермь – Прим. ред.), где прожил 15 лет. А когда мне пришла пора получать паспорт, то мама рассказала, что настоящее имя отца – Лев Людвиг Эрих-Мария. Так я и стала Львовной. Так в ту пору было правильно поступить, папа все понял и не обиделся.А как сложилась судьба Вашей дочери и внучки?Дочь — Наталья Пилецкая – окончила университет, владеет иностранными языками, у нее деловой характер. Внучка Лиза окончила Мухинское училище, стала хорошей художницей, работает в Русском музее. В ней через поколение проявились художественные гены Людвига Урлауба (архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств, инженер, художник-прикладник – Прим. ред.), моего деда. Она зовет меня не бабушкой, а Татой, Таточкой.