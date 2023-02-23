Алексей Панин криком кричит о несправедливости.

Алексей Панин криком кричит о несправедливости.Актер уехал в Испанию еще пару лет назад. Позднее он перевез туда и свою дочь-подростка. Все это время звезда "Жмурок" не устает ругать все российское. В многочисленных интервью артист брызжет ядом в адрес бывших коллег, соотечественников, властей, журналистов.Несмотря на то что Алексей Панин живет в Испании и, по его словам, счастлив находиться в свободной стране с прекрасным климатом, он внимательно следит за всем, что о нем говорят и пишут на родине. В одном из недавних интервью актер заявил: будь у него альтернатива, он бы уже давно отказался от российского гражданства. Заодно он добавил, что все награды, которые когда-то получил из рук президента, валяются где-то в пыли."Хотите — откажусь хоть сейчас, в помойку выброшу", – бравировал Панин.В одном из своих разборов психолог Вероника Степанова назвала актера человеком, который ведет в Испании жизнь бомжа. Артист был страшно недоволен таким сравнением.Теперь якобы валяющемуся у испанской помойки Алексею Панину снова дали под дых, неправильно интерпретировав его слова. И он не стерпел. В личном блоге актер корчится и орет, что журналисты и публика его не так поняли, вырвав слова из контекста."Кричу в сотый раз. Я никогда не думал о том, чтобы поменять гражданство!" – доказывает Панин.