24 февраля 2023 года Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского....
24 февраля 2023 года Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского. Народное название праздника 24 февраля – Власьев день. В этот день вспоминают Власия Севастийского, а сам праздник относится к древнему славянскому богу Велесу, одним из призваний которого является покровительство животным, в особенности — домашней скотине. Поэтому второе название получил этот день - Коровий праздник.
Что можно делать 24 февраля 2023 года?
1. Сегодня нужно приготовить блюдо из свинины, которое должны попробовать и родные, и друзья, и соседи.
2. 24 февраля также было было принято посещать базары и веселиться. Славяне считали, что работа в этот день сулит болезни и смерть скоту.
3. В этот день молятся святому Власию о благополучии, здоровье, идут в церковь.
Что нельзя делать 24 февраля 2023 года?
1. Нельзя заниматься домашними делами, уборкой, ремонтом.
2. Нельзя обижать домашних животных, причём как своих, так и чужих — к неприятностям и проблемам.
3. Нельзя скупиться на мясные продукты. Стоит устроить ужин с мясом, свининой, телятиной.
Народные приметы
Снег идёт — весна уже не за горами, скоро будет тепло.
Большие сугробы снега — в мае стоит ожидать много зелени.
Оттепель — морозов и сильных холодов больше не будет, весна пришла.
Иней на деревьях — скоро ударят морозы.
Фото pxfuel.com