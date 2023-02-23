24 февраля 2023 года Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского....

24 февраля 2023 года Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского. Народное название праздника 24 февраля – Власьев день. В этот день вспоминают Власия Севастийского, а сам праздник относится к древнему славянскому богу Велесу, одним из призваний которого является покровительство животным, в особенности — домашней скотине. Поэтому второе название получил этот день - Коровий праздник.Что можно делать 24 февраля 2023 года?1. Сегодня нужно приготовить блюдо из свинины, которое должны попробовать и родные, и друзья, и соседи.2. 24 февраля также было было принято посещать базары и веселиться. Славяне считали, что работа в этот день сулит болезни и смерть скоту.3. В этот день молятся святому Власию о благополучии, здоровье, идут в церковь.Что нельзя делать 24 февраля 2023 года?1. Нельзя заниматься домашними делами, уборкой, ремонтом.2. Нельзя обижать домашних животных, причём как своих, так и чужих — к неприятностям и проблемам.3. Нельзя скупиться на мясные продукты. Стоит устроить ужин с мясом, свининой, телятиной.Народные приметыСнег идёт — весна уже не за горами, скоро будет тепло.Большие сугробы снега — в мае стоит ожидать много зелени.Оттепель — морозов и сильных холодов больше не будет, весна пришла.Иней на деревьях — скоро ударят морозы.Фото pxfuel.com