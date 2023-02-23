Подборка фильмов в праздничный день.

Подборка фильмов в праздничный день.Выходной в честь 23февраля — отличный повод провести день дома в компании старых советских фильмов.Тогда снимали разное кино: и о дружбе, и о любви, и братстве, и долге. "Дни.ру"специально к празднику подготовили подборку пяти любимых советских фильмов.Искренние эмоции и настоящие чувства гарантированы."Дорогой мойчеловек", 1958 годЧестный врач всюжизнь хранит верность одной женщине — Варе. После начала войны жизньподбрасывает ему жестокое испытание. Варя станет его пациенткой на операционномстоле. Фильм снят по роману Юрия Германа."Летят журавли",1957 годИстория о людях,чьи жизни навсегда изменила война. Картина рассказывает о влюбленной паре, которойпришлось столкнуться с мировыми событиями. Не все смогут пройти испытаниерасстояние, временем и потерями достойно."Онисражались за Родину", 1975Фильм СергеяБондарчука, посвященный подвигу рядовых солдат. Именно они, как никто другой,знают, что такое цена победы."Офицеры", 1971 год"Есть такая профессия — родину защищать".Культовый фильм, из которого в народ ушла цитата. История двух мужчин, пронесших дружбу через всю жизнь и все испытания."В бой идутодни старики", 1973Молодым выпускникамлетных училищ предстоит пройти радость первой победы, узнать вкус боевой крови,найти "своих" среди "чужих". И для каждого наступит деньфинального боя.