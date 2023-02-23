Православные чтят память святого Прохора Печерского.

Православные чтят память святого Прохора Печерского.ИсторияБудущий святойПрохор родился и вырос в Смоленске. В монахи был пострижен в Киево-Печерскоммонастыре. Позднее стал епископом Никомедии. За свои убеждения и твердую верупринял мученическую смерть.Свое прозвищеВесновей или Весенний Прохор получил уже после ухода из жизни. День его смертисчитается вестником весны. Зима хоть еще и оставалась сильна, но тепло постепеннозаполоняло мир. В народе говорили: "Лютуй, февраль, не лютуй, а на веснуброви не хмурь".Прохор Весеннийпомогает верующим спастись от внезапной и скоропостижной смерти. Православныеобращаются к Святому с этими словами и просьбой о защите.Традиции иприметыЕсли на улицеметет снег, значит весна уже очень близко. Об этом же говорит и морознаяпогода.Светлая яснаялуна сулит оттепель скорую.Рожденные в этотдень обладают чувством справедливости и будут бороться за правду.Что нельзя делать23 февраля 2023 годаНельзя уходитьдалеко в лес и подолгу стоять у воды. Иначе заберет нечистая сила.Нельзясомневаться в вере, только оставаться верным.Мужчинам не стоитработать в этот день, даже по дому.Не играли 23февраля и свадьбу, так как считалось, что будет скорое расставание.