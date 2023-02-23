Сотрудники Почты России рассказали о работе отделений Владимирской области в праздничные дни. Если...

Сотрудники Почты России рассказали о работе отделений Владимирской области в праздничные дни.Если кто-то планировал отправить посылку сегодня — 23-го февраля, то этого он сделать точно не сможет. Сотрудники Почты России отмечают День защитника отечества вместе со всей страной.Жителям региона сообщают, что 23-го февраля и 8 марта периодические печатные издания также разноситься не будут.Пенсии и пособия доставят по графику, который был согласован с региональными отделениями Социального фонда России.24-го февраля (в пятницу) отделения будут работать по графику воскресенья, а 25-го февраля (в субботу) возобновят обслуживание по обычному расписанию.Уже известно, что в марте 7-го числа рабочий день Почты сократится на 1 час, а 8-го марта (в среду) отделения работать точно не будут. 9-го марта обслуживание возобновится в обычном режиме.Уточнить расписание работы отделений Почты России во Владимирской области или найти (на карте) ближайший офис всегда можно на сайте pochta.ru.Фото: pxfuel.com