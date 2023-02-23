23 февраля Янковскому могло бы исполниться 79 лет.

23 февраля Янковскому могло бы исполниться 79 лет.Всю жизнь Олег Янковский был женат на одной женщине. Людмилу Зорину он встретил еще во время учебы в театральном, пара поженилась, когда будущий артист был на втором курсе. В пары родился сын Филипп.С виду семья выглядела идеальной: два успешных актера, умница-ребенок, достаток. Но в реальности все было не совсем так. По крайней мере, так утверждают женщины, которые были влюблены в Янковского и которым он, судя по всему, отвечал взаимностью.В театральных кулуарах поговаривали, что актер постоянно крутил романы на стороне: то с гримершами, то со вторыми режиссерами... А вот актрис остерегался, так как боялся скандала – кажется, не зря. Что же скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский?Уже после смерти актера Елена Проклова призналась: в молодости делала аборт, а отцом того нерожденного ребенка был женатый коллега Олег Янковский. "Это была моя любовь. Мы встречались… Аборт делала 2 сентября, в мой день рождения", – рассказывала артистка.Правда, после случившегося она решила закончить отношения, так как не хотела рушить его семью. Уже гораздо позднее, по словам Елены Прокловой, они снова встретились и поблагодарили друг друга за те чувства, что пережили в прошлом.Еще одной женщиной, рассказавшей о связи с Олегом Янковским, была актриса Елена Костина. Они познакомились на съемках фильма "Полеты во сне и наяву", молоденькая артистка играла любовницу героя и... без памяти влюбилась в жизни. Но, как уверяла Костина, тогда заставила себя забыть о чувствах, так как понимала, что мужчина несвободен.Роман, правда, у них все же случился, но 10 годами позже, на съемках другой картины. Тогда актриса переживала смерть мужа, который погиб в 1992 году, и отношения, вспыхнувшие с Олегом Янковским, помогли ей вернуться к жизни. "Это как "Солнечный удар" Бунина: обожгло и оставило след от ожога на всю жизнь", – вспоминала Елена Костина.Третьей женщиной, которой приписывают отношения с актером, была Елена Войновская. Артистка "Сатирикона" никогда не распространялась об этой связи, обо всем рассказала ее мать. В начале нулевых замужняя актриса родила сына, но... не от супруга. По словам родительницы Войновской, отцом ребенка стал Олег Янковский. Мальчика она назвала в его честь.