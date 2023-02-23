Жемчужина коллекции - трёхгранный наконечник копья XVI века. В числе редких экспонатов - ствол огнестрельного оружия – «затинная пищаль», созданный в период царствования Ивана Грозного.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» открыта выставка уникального средневекового оружия, - сообщает пресс-служба учреждения. На выставке представлено русское и западноевропейское оружие XVI-XX веков.Жемчужина коллекции - трёхгранный наконечник копья XVI века. В числе редких экспонатов - ствол огнестрельного оружия – «затинная пищаль», созданный в период царствования Ивана Грозного. Также в коллекции железный шлем-мисюрка времён Османской империи.