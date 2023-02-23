Во Владимире произошло серьезное ДТП. По данным дорожной полиции пострадали трое человек. Как сообщили в ведомстве, авария случилась 22 февраля около 22:15. На 9 километре трассы Р-132, рядом с

Во Владимире произошло серьезное ДТП. По данным дорожной полиции пострадали трое человек. Как сообщили в ведомстве, авария случилась 22 февраля около 22:15. На 9 километре трассы Р-132, рядом с Толмачевским перекрестком столкнулись три машины. “По предварительной информации, водитель “Тайоты королла” 1954 года рождения совершил наезд на впереди стоящий авто “Фиат” под управлением водителя 1983 года