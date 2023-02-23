В городе Гусь-Хрустальный появятся 6 новых котельных. Об этом в своем официальном telegram-канале...

В городе Гусь-Хрустальный появятся 6 новых котельных.Об этом в своем официальном telegram-канале рассказал глава администрации — Алексей Соколов. Для модернизации ЖКХ в Гусь-Хрустальном предоставлен льготный кредитный займ — более миллиарда рублей. Планируется обновить около 15 километров теплостей.Алексей Соколов пояснил:- Первые участки теплотрасс были уложены еще в конце 2022 года. Это тепловые сети от котельной №1 по улице Микрорайон, а также участки теплотрасс до ряда домов по улицам Люксембургской, Луначарского и Калинина. Их общая длина после строительства составляет около 2 километров.Известно, что параллельно идут работы по изготовлению для города 6-ти котельных. Две из них уже готовы к отправке.Сообщается, что с наступлением «более благоприятных погодных условий» котельные доставят на место и начнутся монтажные работы.Фото: pxfuel.com