В городе Гусь-Хрустальный появятся 6 новых котельных.
Об этом в своем официальном telegram-канале...
В городе Гусь-Хрустальный появятся 6 новых котельных.
Об этом в своем официальном telegram-канале рассказал глава администрации — Алексей Соколов. Для модернизации ЖКХ в Гусь-Хрустальном предоставлен льготный кредитный займ — более миллиарда рублей. Планируется обновить около 15 километров теплостей.
Алексей Соколов пояснил:
- Первые участки теплотрасс были уложены еще в конце 2022 года. Это тепловые сети от котельной №1 по улице Микрорайон, а также участки теплотрасс до ряда домов по улицам Люксембургской, Луначарского и Калинина. Их общая длина после строительства составляет около 2 километров.
Известно, что параллельно идут работы по изготовлению для города 6-ти котельных. Две из них уже готовы к отправке.
Сообщается, что с наступлением «более благоприятных погодных условий» котельные доставят на место и начнутся монтажные работы.
Фото: pxfuel.com