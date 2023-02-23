В Суздале на Масленицу можно будет полюбоваться русскими тройками и поучаствовать в мастер-классе...

В Суздале на Масленицу можно будет полюбоваться русскими тройками и поучаствовать в мастер-классе по упряжи.Об этом сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В настоящее время увидеть тройку и уже тем более покататься на ней – диковинное дело.В Суздале у жителей и гостей города впервые появится такая возможность благодаря Музею деревянного зодчества и «Союзу мастеров и любителей Русской Тройки».Ожидается приезд лошадей из Костромы и Вологды. Известно, что катания пройдут с 23 по 26 февраля с 12.00 до 16.00.Мастер-классы по троечной упряжи будут проводиться с 12.00 до 13.00.Фото: Анна Николенко; vk.com/vladmuseum