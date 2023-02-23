Лайфхаки для дома.

Лайфхаки для дома.Ватные палочки —маленькие помощники в макияже и незаменимые друзья в гигиене ушных раковин. Но какже еще можно использовать их в быту? Мы нашли 7 необычных способовиспользования ватных палочек:Для чистки клавиатурыРасстояния междуклавишами ноутбука или самой клавиатуры очень небольшие, поэтому их удобноочистить от пыли при помощи ватной палочки. Достаточно окунуть ее в спиртосодержащуюжидкость, протереть все места и дать высохнуть.Для чистки украшенийС помощьюспециального раствора или пасты для придания блеска, нанесенных на палочку,украшениям можно вернуть первоначальный вид. Палочка очистит дажетруднодоступные места.Для зажиганиясвечиНеобходимопропитать ватную палочку спиртом, а затем поджечь. Такой мини-факел будет горетьдостаточно долго, им удобно поджечь нужное количество свечей.Для ремонтабегункаКогда замок наодежде стал плохо работать, пройдитесь по нему палочкой, смоченной в масле.Для ремонта обувиОбработайтецарапины на обуви ватной палочкой и ацетоном, а затем нанесите на места вазелиндля блеска. Царапин как ни бывало.Для окрашиванияволосПалочкой удобноразмешивать краску, а также делать точечное окрашивания отдельной прядки.Оберните волосы фольгой — и вот новый цвет уже начинает проявляться.Для ремонтаплиткиВозьмите осколокплитки, ватной палочкой нанесите клей или лак для ногтей и приложите к основномукусочку.