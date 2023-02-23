Во Владимирской области пройдет рейд по выявлению пьяных водителей за рулем. В целях усиления...

Во Владимирской области пройдет рейд по выявлению пьяных водителей за рулем.В целях усиления профилактической работы сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут 23 февраля в региональной столице специальные рейдовые мероприятия, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции в разных районах области выявляют водителей, которые, игнорируя Правила дорожного движения, управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, отмечают в ГБДД.За сутки за вождение в нетрезвом состоянии региональные госавтоинспекторы отстраняют от управления авто по 20 водителей.Всего же с начала февраля – их почти 300. Такие поездки влекут штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав до 2 лет.Фото https://www.pxfuel.com/en