Во Владимирской области пройдет рейд по выявлению пьяных водителей за рулем.
В целях усиления...
Во Владимирской области пройдет рейд по выявлению пьяных водителей за рулем.
В целях усиления профилактической работы сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут 23 февраля в региональной столице специальные рейдовые мероприятия, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции в разных районах области выявляют водителей, которые, игнорируя Правила дорожного движения, управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, отмечают в ГБДД.
За сутки за вождение в нетрезвом состоянии региональные госавтоинспекторы отстраняют от управления авто по 20 водителей.
Всего же с начала февраля – их почти 300. Такие поездки влекут штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав до 2 лет.
Фото https://www.pxfuel.com/en