Во Владимирской области пьяного хулигана в поезде связали простынями. Меленковским районным судом...

Во Владимирской области пьяного хулигана в поезде связали простынями.Меленковским районным судом вынесен приговор в отношении 40-летнего жителя города Мурома.Установлено, что ночью 24 мая 2021 года пьяный осужденный на платформе станции Муром-1, оттолкнул проводника и ворвался в вагон поезда «Первомайск – Москва». Выражался в адрес пассажиров и работников поездной бригады грубой нецензурной бранью.Далее он, сопротивляясь начальнику поезда, ударил её по лицу, схватил за волосы и сорвал служебный видеорегистратор. В итоге два пассажира смогли связать хулигана простынёй, а на следующей станции он был снят с поезда.Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/en