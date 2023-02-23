Во Владимирской области в 2023 году жители 28 домов подали заявки на энергоэффективный капитальный...

Во Владимирской области в 2023 году жители 28 домов подали заявки на энергоэффективный капитальный ремонт.Напомним, в рамках Дней Владимирской области в Совете Федерации обсуждалось множество актуальных вопросов. Одним из таких, как сообщается в официальном сообществе Вконтакте «Фонд капитального ремонта» региона, стал и вопрос энергоэффективности. «Вложившись сейчас, в дальнейшем они получат существенную экономию на оплате коммунальных ресурсов и улучшат качество своего быта» - сообщается в паблике.За два года финансовую поддержку Фонда содействия реформированию ЖКХ на энергоэффективный капитальный ремонт в регионе получили 62 дома. Было потрачено 124 млн рублей.Отмечается, что в 2023 году потребность составила в 38,1 млн рублей: заявки поступили от жителей 28 многоквартирных домов.Владимирцам разъясняют: для того, чтобы получить финансовую поддержку на проведение энергоэффективного капремонта, нужно разработать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу сметной стоимости, после чего обратиться в региональное Министерство или Фонд капремонта.На заметку!Энергоэффективный капитальный ремонт — это не только замена крыши, сетей, лифтов, но и дополнительные мероприятия, приводящие к энергосбережению. Неофициально жители Владимирской области сообщают, что после ремонта, в среднем, при оплате коммунальных услуг, выходит экономия до 800-900 рублей (на квартиру). В энергоффективный ремонт входит установка погодозависимой автоматики, утепление кровли и фасада, замена окон, установка энергосберегающих ламп и многое другое.Фото: pxfuel.com