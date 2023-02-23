Международная выставка вооружений IDEX проходит в ОАЭ. В ней участвуют больше 60 стран мира. Россию представляет госкорпорация «Ростех», в которую входит Ковровский ВНИИ «Сигнал».

Международная выставка вооружений IDEX проходит в ОАЭ. В ней участвуют больше 60 стран мира. Россию представляет госкорпорация «Ростех», в которую входит Ковровский ВНИИ «Сигнал».Ковровское предприятие в день открытия выставки показало комплекс для автоматизации управления артиллерией «Планшет-А». Он обеспечивает управление огнем, включая сбор, обработку и хранение данных о своих и войсках противника. С его помощью автоматически идёт просчёт действий от получения задачи по уничтожению цели до ее поражения. Продукцию презентовал генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.«IDEX является одной из крупнейшей выставок, где демонстрируются новейшие технологии в наземном, морском и воздушном секторах обороны. Нам есть чем гордиться. В частности, конструкторы и инженеры Ковровского «Сигнала» находятся в постоянном техническом поиске, ведут уникальные разработки современного оружия», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.