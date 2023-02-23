Рассказываем о тех, кто по-настоящему любит Россию.

Рассказываем о тех, кто по-настоящему любит Россию.Вот уже года Армия России выполняет на Украине задачи в рамках специальной военной операции. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин отдал исторический приказ защитить мирных граждан от гнета преступного киевского режима, действующего по указке западных кукловодов.Разумеется, решение российского лидера подержали миллионы граждан, а также многочисленные политики, общественные деятели, спортсмены, музыканты, актеры. И пока некоторые артисты позорно бежали из страны, настоящие патриоты России выступили за защитников Отечества. Рассказываем, кто из звезд поддержал СВО.SHAMANМолодой исполнитель Ярослав Дронов стал настоящим открытием для отечественной эстрады в минувшем году. Он ворвался на вершины музыкальных рейтингов с патриотичными песнями "Я русский" и "Встанем". Последняя, к слову, и была посвящена защитникам Отечества. Кроме того, артист дал концерт для жителей освобожденного Донбасса.ГРИГОРИЙ ЛЕПСНародный артист России Григорий Лепс, конечно же, поддержал своего молодого коллегу и принял участие в съемках клипа на песню "Встанем". За активную поддержку СВО музыкант угодил в санкционные списки США и Евросоюза.НИКИТА МИХАЛКОВЛегендарный кинорежиссер Никита Михалков, снявший множество патриотичных картин, всегда выступал в поддержку главы государства и, разумеется, выступил за проведение спецоперации на Украине. На Западе Народного артиста РСФСР объявили пропагандистом режима. Он тоже попал под санкции, на что отреагировал мощной разоблачающей речью в адрес ЕС.АЛЕКСАНДР МАРШАЛЗаслуженный артист России Александр Маршал из-за патриотической позиции по поводу спецоперации попал под санкции Украины. Исполнителю даже пришлось при помощи друзей перевезти в Россию прах родителей, потому что преступный киевский режим запретил ему посещать могилы родных. Кроме того, певца в список санкций внесла Канада.НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВЛидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и вовсе считается одним из самых любимых певцов Армии России. Артист известен своими патриотическими песнями. Он всегда выступал в поддержку президента и СВО. Находится под санкциями ЕС.