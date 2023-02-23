Жители Владимира могут стать участниками творческого конкурса от парка «Загородный».
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Жители Владимира могут стать участниками творческого конкурса от парка «Загородный».
На масленичной неделе объявляется творческий конкурс «Картина маслицем».
Что необходимо для участия?
1. Испечь блины и создать из них творческую композицию.
2. Придумать оригинальное название работы.
3. Сделать короткое описание процесса её создания.
Фото работы и ее описание ждут на электронный адрес: [email protected]
Принимаются сообщения и в официальном сообществе Вконтакте «Загородного парка».
Награждение победителей конкурса состоится уже в это воскресенье - 26 февраля.
Фото: pxfuel.com