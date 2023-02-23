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<a href="https://33live.ru/novosti/23-02-2023-zhiteli-vladimira-mogut-stat-uchastnikami-tvorcheskogo-konkursa-ot-parka-zagorodnyj.html" target="_blank">Жители Владимира могут стать участниками творческого конкурса от парка «Загородный»</a> - Жители Владимира могут стать участниками творческого конкурса от парка «Загородный». На...