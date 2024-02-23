Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

Вчера губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев вручил ректору академии Елене Евгеньевне Лаврищевой награду в адрес коллектива КГТА имени В.А. Дегтярева – благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.«Это высокая оценка наших достижений! Благодарю за работу весь профессорско-преподавательский состав вуза, ученых и наставников, чей труд направлен на подготовку инженерных кадров - технологической элиты нашей страны!» – пишет Елена Евгеньевна в своем .Поздравляем весь коллектив с получением залуженной награды!Реклама.