Дети-ангелы: во Владимирской области работают Передвижные центры здоровья Более восьми лет для...

"Дети-ангелы": во Владимирской области работают Передвижные центры здоровьяБолее восьми лет для жителей Владимирской области работают Передвижные центры здоровья. В них врачи из областного центра оказывают бесплатные, качественные медицинские услуги. Инициатор проекта - депутат Госдумы Григорий Аникеев. Подробности – в нашем сюжете.График выездов медицинских комплексов формируется по обращениям жителей. В том числе по заявкам от общественных объединений региона. Регулярно обследования в медицинских комплексах проходят представители Владимирской областной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы».Ирина Долганова, председатель правления ВОООДИР «Владимирские дети-ангелы»:- Владимирские дети-ангелы - это общественная организация, которая помогает семьям с детьми-инвалидами, которые имеют неврологические заболевания. Мамам особенных детишек не хватает зачастую ни сил, ни времени, ни ресурсов. Поэтому сотрудничество с передвижными центрами здоровья «Милосердие и порядок» - оно очень ценно.Ежедневно в районы выезжают три мобильных комплекса. В них установлено современное оборудование. Прием ведут невролог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог и другие специалисты, проводятся востребованные виды УЗИ.Татьяна Журавлева, представитель ВОООДИР «Владимирские дети-ангелы»:- Для нас вообще-то очень удобно. В передвижных центрах всё оперативно. Запись. Не нужно тратить время на ожидание в очередях. Что для нас – мам особенных детей, очень ценно. Приветливые администраторы, грамотные специалисты ведут прием.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в "ВКонтакте" и на сайте общественной организации.Полина Лаптева, Андрей Беляков "Вести-Владимир".