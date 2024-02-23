«Физик о физике»: во Владимире пройдет бесплатная лекция о научной деятельности Александра...

«Физик о физике»: во Владимире пройдет бесплатная лекция о научной деятельности Александра СтолетоваАлександр Григорьевич Столетов – русский физик, заслуженный профессор Императорского Московского университета, там же он основал физическую лабораторию. Открыл первый закон фотоэффекта.Большое место в жизни ученого занимала педагогическая и общественно-научная деятельность. Его материалы отличались глубиной содержания, а в его мировоззрении отражалась невозможность обучения физики в отрыве от эксперимента. Во Владимире Государственный университет носит имя великого деятеля, а также его брата – Николая Григорьевича, - российского военачальника.В пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщили, что 27 февраля Алексей Якута – преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова и яркий популяризатор науки, прочитает лекцию об Александре Столетове.Его выступление затронет деятельность ученого в стенах Императорского Московского университета. Организаторы уверяют: тема будет близка всем владимирцам, любящим свой город.Лекция пройдет в Доме-музее Столетовых по адресу улица Столетовых, дом 3. Начало в 18:00.Вход свободный, но количество мест ограничено.Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник;Владимирский Государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых