Какие программы подготовили парки города Владимира на 23 февраля?
Центральный парк культуры и...
Какие программы подготовили парки города Владимира на 23 февраля?
Центральный парк культуры и отдыха приглашает юных гостей и их родителей на развлекательные, спортивные и познавательные мероприятия.
23 февраля, 12:00 – праздничная программа «О родине. О мужестве. О славе»
Для гостей парка:
– Концертная программа с участием творческих коллективов города Владимира;
– Показательные выступления питомцев кинологического клуба собаководства «Росто»;
– Интерактивная площадка от пункта отбора службы по контракту города Владимира;
– Полоса препятствий для юных гостей парка;
– Дружеские бои на бабуках;
– Тематические фотозоны.
24 февраля, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 – спортивная программа «Богатыри земли русской»
На заметку:
В арт-пространстве «Мастерская сказок» 24 февраля можно будет вместе с детьми сшить куклу «Веснянку», а также изготовить («вырезать») деревянную ложку.
25 февраля, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 – тематическая программа «Дружба без границ».
Парк «Добросельский» приглашает на праздничные программы с 23 по 25 февраля.
23 февраля, 12:00 – праздничная программа «Я служу России»;
24 февраля, 12:00, 13:00 – спортивная программа «Морозные старты»;
25 февраля, 12:00, 13:00 – тематическая программа «Одна планета одна семья».
В парке также есть прокат лыж и можно покататься на лошадях и на аттракционах.
В Парке "Дружба" 23 февраля запланированы мероприятия для всей семьи.
11.30 - анимация для детей;
12.00 - концертная программа с участием арт-проекта «ИванОльга» и Василия Карпикова;
12.00 - творческий мастер-класс.
В парке работают: прокат лыж, коньков и «ватрушек», каток, аттракционы и буфет. Будет организовано катание на лошадях.
Главное фото: https://vk.com/park_druzhba