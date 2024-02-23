Какие программы подготовили парки города Владимира на 23 февраля? Центральный парк культуры и...

Какие программы подготовили парки города Владимира на 23 февраля?Центральный парк культуры и отдыха приглашает юных гостей и их родителей на развлекательные, спортивные и познавательные мероприятия.23 февраля, 12:00 – праздничная программа «О родине. О мужестве. О славе»Для гостей парка:– Концертная программа с участием творческих коллективов города Владимира;– Показательные выступления питомцев кинологического клуба собаководства «Росто»;– Интерактивная площадка от пункта отбора службы по контракту города Владимира;– Полоса препятствий для юных гостей парка;– Дружеские бои на бабуках;– Тематические фотозоны.24 февраля, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 – спортивная программа «Богатыри земли русской»На заметку:В арт-пространстве «Мастерская сказок» 24 февраля можно будет вместе с детьми сшить куклу «Веснянку», а также изготовить («вырезать») деревянную ложку.25 февраля, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 – тематическая программа «Дружба без границ».Парк «Добросельский» приглашает на праздничные программы с 23 по 25 февраля.23 февраля, 12:00 – праздничная программа «Я служу России»;24 февраля, 12:00, 13:00 – спортивная программа «Морозные старты»;25 февраля, 12:00, 13:00 – тематическая программа «Одна планета одна семья».В парке также есть прокат лыж и можно покататься на лошадях и на аттракционах.В Парке "Дружба" 23 февраля запланированы мероприятия для всей семьи.11.30 - анимация для детей;12.00 - концертная программа с участием арт-проекта «ИванОльга» и Василия Карпикова;12.00 - творческий мастер-класс.В парке работают: прокат лыж, коньков и «ватрушек», каток, аттракционы и буфет. Будет организовано катание на лошадях.Главное фото: https://vk.com/park_druzhba