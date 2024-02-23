На место выехали 8 спасателей и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить, площадь пожара составила 56 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, предварительная причина возгорания –

На место выехали 8 спасателей и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить, площадь пожара составила 56 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, предварительная причина возгорания – неисправная электропроводка. К сожалению, пострадали два человека. Женщина получила ожог дыхательных путей, а мужчина – ожоги тела. Обоих госпитализировали в Александровскую районную больницу. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: