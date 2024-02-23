Народные приметы на 24 февраля. Какое блюдо нужно приготовить на Власьев день, чтобы обрести удачу...

Народные приметы на 24 февраля. Какое блюдо нужно приготовить на Власьев день, чтобы обрести удачу на предстоящую неделю?В субботу, 24 февраля 2024 года Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников. После Власьева дня сильные зимние холода отступают.Люди говорили:"Власий пришел, рога с зимы сшиб..""Власий корове днем бок греет, а ночью рога морозит.."Власьевские морозы – самые сильные, но они пройдут и зима завершится, освобождая место долгожданной весне. Часто в последние зимние дни наблюдалась сильная метель. Крестьяне про неё говорили:"Зима дитя ищет.."Что можно и нельзя делать в Васильев день?На Руси этот день называли не только по имени святого, но и «Коровьим праздником». Считалось, что в этот день нужно угостить чем-то вкусным домашних животных и скот. Если хозяин не отдавал им должного почтения, то его могли настигнуть большие неприятности в хозяйстве. Сегодня скотине готовили специальные пироги, которыми кормили вдоволь, а также давали пить крещенскую воду. Холили и лелеяли домашний скот.24 февраля также было было принято посещать базары и веселиться. Славяне считали, что работа в этот день сулит болезни.Нужно приготовить жаркое из свинины, которое должны попробовать и родные, и друзья, и соседи.Нельзя 24 февраля прясть и вязать – нитки начнут путаться, а прялки очень скоро поломаются. Их сегодня надо выставить на целый день на мороз, чтобы были крепкими."Позорнишь после Власия пряжу, будешь с деньгами на Масленицу.."Народные приметы на 24 февраля 2024 годаЕсли много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет.Оттепель наступила в этот день – морозов больше не будет.Если много долгих сосулек, то весна поздняя будет.Гром – к сильным ветрам.Фото: freepik.com