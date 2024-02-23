«Он любит весну, и зимы ему жаль»: февраль во Владимирской области приносит оттепель
Весеннее...
«Он любит весну, и зимы ему жаль»: февраль во Владимирской области приносит оттепель
Весеннее потепление спешит на Европейскую часть России вместе с атлантическим циклоном. Это значит, что во Владимирской области настанет оттепель.
В субботу, 24 февраля 2024 года, облачное небо обещает быть спокойным, без осадков. Температура воздуха днем составит 0°С.
В Гидрометцентре сообщили, что южный ветер будет дуть со скоростью 3-4м/с, а влажность достигнет 87%.
Вечером теплый воздух поспешит сразиться с зимой. Ожидайте на термометрах отметку в -1°С.
Атмосферное давление соответствует климатической норме – 760 мм ртутного столба.
Хорошая погода навевает лирическое настроение. В эту замечательную субботу стоит уделить минутку для поэзии, и насладиться творчеством русских писателей.
«Изменчивый месяц февраль.
Он любит весну, и зимы ему жаль.
Он льдистостью дымной стекло по утрам затемняет,
А в полдень с капелей он яркие слезы роняет
,
И, жмурясь, сквозь солнце глядит он в замлевшую даль,
Улыбчиво-грустный февраль…»
(Поликсена Сергеевна Соловьёва)
Народный прогноз на 24 февраля:
На Руси верили: если наступила оттепель 24 февраля, то морозов больше можно не опасаться; если на крышах висит много длинных сосулек, то весна будет поздняя; слышны раскаты грома — жди ураганный ветер.
Фото: freepik.com