«Он любит весну, и зимы ему жаль»: февраль во Владимирской области приносит оттепель Весеннее...

«Он любит весну, и зимы ему жаль»: февраль во Владимирской области приносит оттепельВесеннее потепление спешит на Европейскую часть России вместе с атлантическим циклоном. Это значит, что во Владимирской области настанет оттепель.В субботу, 24 февраля 2024 года, облачное небо обещает быть спокойным, без осадков. Температура воздуха днем составит 0°С.В Гидрометцентре сообщили, что южный ветер будет дуть со скоростью 3-4м/с, а влажность достигнет 87%.Вечером теплый воздух поспешит сразиться с зимой. Ожидайте на термометрах отметку в -1°С.Атмосферное давление соответствует климатической норме – 760 мм ртутного столба.Хорошая погода навевает лирическое настроение. В эту замечательную субботу стоит уделить минутку для поэзии, и насладиться творчеством русских писателей.«Изменчивый месяц февраль.Он любит весну, и зимы ему жаль.Он льдистостью дымной стекло по утрам затемняет,А в полдень с капелей он яркие слезы роняетИ, жмурясь, сквозь солнце глядит он в замлевшую даль,Улыбчиво-грустный февраль…»(Поликсена Сергеевна Соловьёва)Народный прогноз на 24 февраля:На Руси верили: если наступила оттепель 24 февраля, то морозов больше можно не опасаться; если на крышах висит много длинных сосулек, то весна будет поздняя; слышны раскаты грома — жди ураганный ветер.Фото: freepik.com