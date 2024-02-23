Открыть лавочку: владимирские урбанисты создали новый проект Открыть лавочку. Так называется...

"Открыть лавочку": владимирские урбанисты создали новый проектОткрыть лавочку. Так называется проект от владимирских урбанистов. Участники разрабатывали фирменную уличную скамейку для Владимира и его пригородов. Читатели выбрали лучшим жизнерадостный концепт третьеклассницы Лучии Мамалиги.Она создала "львиную" скамейку - символ нашего города с клумбой из желтых и оранжевых роз.Также свой вариант прислал 14-летний Макар Самоваров - свою лавочку он украсил Золотыми воротами и надписью "Владимиру -1033 года".А Илай Джипов создал скамью с белокаменным основанием - как закомара Дмитриевского собора, с характерным для нее цветочно-звериным узором.Правда, конкурс урбанисты посчитали неудавшимся - свои работы прислали лишь 6 участников.