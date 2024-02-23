Самбо - это путевка в жизнь: в Суздале завершился турнир памяти Владимира Анисимова В Суздале...

"Самбо - это путевка в жизнь": в Суздале завершился турнир памяти Владимира АнисимоваВ Суздале завершился 21-ый турнир памяти тренера, мастера спорта СССР по самбо Владимира Анисимова. Состязания прошли в рамках спортивного зимнего марафона "Сила России" проекта "За самбо".Алексей Анисимов, тренер по самбо, организатор соревнований:- Соревнования являются отборочными на первенство по России, поэтому приезжают сильнейшие спортсмены из России. Самбо - это путевка в жизнь, развивает все физические качества и характер, закаляет, поэтому мальчишкам необходимо заниматься самбо.Игорь Першин, президент федерации самбо Владимирской области:- Соревновательный дух, психология, она вырабатывается именно на таких турнирах. Потому что мальчишки съезжаются со всей страны. Вот такие турниры дают возможность оценить подготовку спортсмена, дают возможность поработать над ошибками.Более 170 сильнейших борцов со всей России приехали на соревнования. Турнир - отборочный этап первенства России.По словам сына заслуженного тренера Алексея Анисимова, с каждым годом уровень подготовки юных спортсменов растет, а на турнир они приезжают максимально подготовленными.По итогам соревнований, сильнейшие самбисты получили титул мастеров спорта.