Сенатор Владимир Киселев встретился с членами общества Знание
Сенатор Совета Федерации Владимир...
Сенатор Владимир Киселев встретился с членами общества "Знание"
Сенатор Совета Федерации Владимир Киселёв встретился ведущими просветителями и лекторами региона, членами регионального отделения общества "Знание". Встреча прошла на площадке штаба общественной поддержки на Большой Московской.
В своем выступлении сенатор затронул различные вопросы. От украинского кризиса и хода специальной военной операции, до достижений региона в сфере промышленности.
Главная цель диалога, отметил Владимир Киселев, расширить знания об истории нашей страны, ее героях и истинных причинах СВО.
В конце встречи собравшиеся смогли задать Владимиру Киселеву свои вопросы.
Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:
- Это все очень уникальные люди, руководители предприятий, практики. Это те люди, которые очень многое знают, и эти свои знания очень доходчиво рассказывают тем нашим жителям Владимирской области, с которыми они встречаются.