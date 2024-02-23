Сенатор Владимир Киселев встретился с членами общества Знание Сенатор Совета Федерации Владимир...

Сенатор Владимир Киселев встретился с членами общества "Знание"Сенатор Совета Федерации Владимир Киселёв встретился ведущими просветителями и лекторами региона, членами регионального отделения общества "Знание". Встреча прошла на площадке штаба общественной поддержки на Большой Московской.В своем выступлении сенатор затронул различные вопросы. От украинского кризиса и хода специальной военной операции, до достижений региона в сфере промышленности.Главная цель диалога, отметил Владимир Киселев, расширить знания об истории нашей страны, ее героях и истинных причинах СВО.В конце встречи собравшиеся смогли задать Владимиру Киселеву свои вопросы.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:- Это все очень уникальные люди, руководители предприятий, практики. Это те люди, которые очень многое знают, и эти свои знания очень доходчиво рассказывают тем нашим жителям Владимирской области, с которыми они встречаются.