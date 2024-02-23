Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.В столице завершилась комплексная реставрация исторического здания на Космодамианской набережной, которое вскоре займет штаб Московского военного округа. Работы велись по договоренности с министром обороны России Сергеем Шойгу, написал в своем мэр города Сергей Собянин.Он отметил, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в 1780 году по проекту архитектора Николая Леграна.С 1933 по 2010 годы в здании размещался штаб Московского военного округа. Там работали Семен Буденный, Кирилл Мерецков, Владимир Говоров и другие военачальники.Ремонт в здании начался еще в конце 1990-х, но завершить работы тогда не удалось. В октябре 2023 года стартовала масштабная реставрация."Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации", – сообщил Собянин.Ранее мэр Москвы о реставрации исторического здания биржи на Ильинке. Специалисты приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы.