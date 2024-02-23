Мэр поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и любовь к Отчизне.

Мэр поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и любовь к Отчизне.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников спецоперации с Днем защитника Отечества. Всенародный праздник символизирует героическую историю армии и флота и нерушимую связь всех поколений защитников Родины, написал градоначальник в своем ."Сегодня воины России сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм. И делают все для победы", – подчеркнул мэр.Собянин поблагодарил военнослужащих за верность долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на службе.Ранее мэр материальную помощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Размер выплаты составил 40 тысяч рублей.