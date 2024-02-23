В экспозиции представлены работы, созданные начиная с первой половины 1990-х годов.

Выставка "Между небом и землей" российского художника Георгия Шишкина открылась в галерее Schwab Beaubourg в центре Парижа, передает корреспондент ТАСС."Здесь около 20 картин, хотя в галерею я привез почти в два раза больше, - рассказал Шишкин. - В ходе выставки часть картин будет меняться".В экспозиции, посвященной 50-летию творческой деятельности художника, представлены работы, созданные начиная с первой половины 1990-х годов. "Есть картины, относящиеся к 1991, 1992 и 1994 годам, когда я начал цикл, посвященный России. Я назвал его "Русские сны", - отметил художник.Приехав в Париж в середине 1990-х годов, Шишкин почувствовал, что должен сосредоточиться на показе русского образа миру. "Во всех моих работах я стремился уйти от материальности и прикоснуться к духовному наполнению", - рассказал он. "Я долгое время занимался пейзажами, природой, но в какой-то момент перешел к человеку в этой природе. И прежде всего к образу женщины - хранительницы вековых традиций", - добавил собеседник агентства. Его моделью в том числе была Наталия Шаховская, дочь профессора князя Дмитрия Шаховского. "На многих моих работах появляется образ моей супруги Татьяны", - сказал Шишкин.Особое место в экспозиции занимает триптих "Посвящение Пушкину". Работа над ним началась со случайного наброска великого поэта на листе картона. "Следующей ночью мне приснился сон, что я вижу над Пушкиным два крыла. Утром я поставил рядом два картона, и герои его произведений стали появляться как будто сами, словно они уже были на полотне и их нужно было лишь явить миру. Там появился и Петр Первый, и Евгений Онегин, и Моцарт из "Маленьких трагедий", и многие другие", - рассказал художник.