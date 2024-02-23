Юные преступники совершили жестокое преступление в 2021 году, тогда парню было 17, а девушке – 20 лет. Молодые люди хотели поживиться деньгами пенсионерки, которые, к слову, так в итоге и не

Юные преступники совершили жестокое преступление в 2021 году, тогда парню было 17, а девушке – 20 лет. Молодые люди хотели поживиться деньгами пенсионерки, которые, к слову, так в итоге и не нашли. Все произошло в июне в поселке Зеленый Дол. Пьяные сообщники договорились проникнуть в дом к пожилой женщине, оглушить ее, а затем отыскать и