В Медвежьих Озёрах состоялось открытие бюста Герою России, генерал-лейтенанту Роману Кутузову -...
В Медвежьих Озёрах состоялось открытие бюста Герою России, генерал-лейтенанту Роману Кутузову - уроженцу Владимира.
На территории 38-й бригады управления Воздушно-десантных войск в Медвежьих Озёрах состоялось торжественное открытие бюста Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту Роману Кутузову.
Как сообщает пресс-служба администрации города Владимира, на мероприятии присутствовали его семья и сослуживцы, местные жители.
После торжественного открытия бюста состоялась церемония возложения цветов.
На территории части появился уголок памяти генерал-лейтенанта Романа Кутузова.
Напомним, Роман Кутузов родился во Владимире 16 февраля 1969 года. В 1986 году, после окончания школы № 9, он поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи. В 1990 году был направлен в Воздушно-десантные войска, командовал взводом, ротой, был заместителем командира узла связи по вооружению отдельной бригады связи ВДВ.
В 1999 году Роман Кутузов окончил Военную академию связи, служил командиром полка связи ВДВ, помощником командующего по работе с личным составом - начальником отдела по работе с личным составом Воздушно-десантных войск.
Известно, что Роман Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Командовал 1 армейским корпусом ДНР.
5 июня 2022 года он получил смертельное ранение в поселке Николаевка (ЛНР).
За личное мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Роману Кутузову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Фото: https://vladimir-city.ru/