В Медвежьих Озёрах состоялось открытие бюста Герою России, генерал-лейтенанту Роману Кутузову -...

В Медвежьих Озёрах состоялось открытие бюста Герою России, генерал-лейтенанту Роману Кутузову - уроженцу Владимира.На территории 38-й бригады управления Воздушно-десантных войск в Медвежьих Озёрах состоялось торжественное открытие бюста Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту Роману Кутузову.Как сообщает пресс-служба администрации города Владимира, на мероприятии присутствовали его семья и сослуживцы, местные жители.После торжественного открытия бюста состоялась церемония возложения цветов.На территории части появился уголок памяти генерал-лейтенанта Романа Кутузова.Напомним, Роман Кутузов родился во Владимире 16 февраля 1969 года. В 1986 году, после окончания школы № 9, он поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи. В 1990 году был направлен в Воздушно-десантные войска, командовал взводом, ротой, был заместителем командира узла связи по вооружению отдельной бригады связи ВДВ.В 1999 году Роман Кутузов окончил Военную академию связи, служил командиром полка связи ВДВ, помощником командующего по работе с личным составом - начальником отдела по работе с личным составом Воздушно-десантных войск.Известно, что Роман Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Командовал 1 армейским корпусом ДНР.5 июня 2022 года он получил смертельное ранение в поселке Николаевка (ЛНР).За личное мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Роману Кутузову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).Фото: https://vladimir-city.ru/