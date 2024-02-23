В Патриотическом сквере города Владимира открылась интерактивная выставка «Про Героев». Ко Дню...

В Патриотическом сквере города Владимира открылась интерактивная выставка «Про Героев».Ко Дню Защитника Отечества открылась интерактивная выставка «Про Героев». Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.На ней представлены портреты 29 Героев России – ветеранов Великой Отечественной войн, участников СВО, военных конфликтов в Грузии и Сирии.В течение года экспозицию смогут увидеть в 10 муниципальных образованиях области.Отмечается, что интерес здесь представляет и военная техника, особенно для школьников. Со временем ее может стать еще больше.«Впереди у нас много интересных проектов, которые сделают сквер более насыщенным с исторической точки зрения. Среди задумок – разместить на одной из аллей бюсты известных владимирцев. Задача, которую мы для себя ставим – воплотить здесь всё многообразие исторической гордости», – поделился глава региона Александр Авдеев.Фото: https://t.me/region33vladimir