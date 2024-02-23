Владимирская область успешно экспортирует льноволокно в страны-партнеры Восемнадцать тонн...

Владимирская область успешно экспортирует льноволокно в страны-партнерыВосемнадцать тонн льноволокна экспортировала Владимирская область в страны-партнеры в феврале этого года. Данные приводит региональное управление Россельхознадзора.Также в новом году в Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголию и Турцию наш регион поставил изделия из древесины, более 40 тонн премиксов, шесть тонн муки и крупы, тонну фундука и 60 тонн семян тритикале.