Во Владимире мужчины дарят на 23 февраля подарки дороже, чем женщины.
К такому выводу пришел...
Во Владимире мужчины дарят на 23 февраля подарки дороже, чем женщины.
К такому выводу пришел сервис SuperJob. Опрос проводился среди владимирцев со 2 по 12 февраля текущего года.
23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, а мужчины — отцов, сыновей и братьев.
27% женщин и 65% мужчин вообще не планировали в этом (2024) году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества.
По информации сервиса - женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 2400 против 3100 рублей соответственно.
Среднестатистический владимирец потратит на подарки ко Дню защитника Отечества около 2600 рублей.
Фото: freepik.com