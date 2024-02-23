Во Владимире мужчины дарят на 23 февраля подарки дороже, чем женщины. К такому выводу пришел...

Во Владимире мужчины дарят на 23 февраля подарки дороже, чем женщины.К такому выводу пришел сервис SuperJob. Опрос проводился среди владимирцев со 2 по 12 февраля текущего года.23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, а мужчины — отцов, сыновей и братьев.27% женщин и 65% мужчин вообще не планировали в этом (2024) году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества.По информации сервиса - женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 2400 против 3100 рублей соответственно.Среднестатистический владимирец потратит на подарки ко Дню защитника Отечества около 2600 рублей.Фото: freepik.com