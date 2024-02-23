Во Владимирской области представители избиркомов продолжают подомовой обход жителей В марте в...

Во Владимирской области представители избиркомов продолжают подомовой обход жителейВ марте в России пройдут выборы Президента. Отдать свой голос можно будет разными способами. О них людям рассказывают представители избиркомов.Чем ближе выборы, тем больше у людей появляется вопросов: как и где можно проголосовать. Представители избирательных участков делают обход жителей как раз для того, чтобы дать все ответы и доступно объяснить, как удобнее будет отдать свой голосИрина Браун, председатель избирательного участка №388:- Информируем людей о том, чтобы они знали, как можно проголосовать. Либо это на участке, либо это электронное голосование, либо это будет мобильный избиратель. То есть - житель может прийти на наш избирательный участок вне зависимости от того, проживает он на данной территории или нет.Людям вручают специальные памятки, на которых описаны все способы голосования, а также есть информация о кандидатах.Жанна Корневич:- Полезность состоит в том, что людям разъясняют, и приходит адресное посещение, объясняют про выборы все, от "а" до "я".Представители избирательных участков ежедневно обходят жителей, их можно узнать по "фирменной сумке" и специальному бейджу.Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести-Владимир".