Жители Владимирской области могут поздравить своих близких с 23 февраля необычными...

Жители Владимирской области могут поздравить своих близких с 23 февраля необычными онлайн-открытками.Пресс-служба Музея Победы предложила жителям Владимирской области поздравить друг друга с Днем защитника Отечества тематическими онлайн-открытками.Музей разместил на своем сайте виртуальную выставку рисунков, посвященных 23 февраля.«Каждый посетитель сайта может поздравить своих близких и друзей с Днем защитника Отечества, отправив любой понравившийся рисунок в качестве открытки с поздравительным текстом по электронной почте…», — рассказали в Музее Победы.Всего в онлайн-экспозицию вошло более 17 тысяч рисунков. Это работы участников международного конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны» из различных регионов России (Владимирской области в том числе), а также Грузии, Египта, Таджикистана, Беларуси, Молдовы и других стран.Свои работы на конкурс прислали как профессиональные художники, так и начинающие.В числе лучших — рисунок «Идем в бой» 21-летней Валерии Осиной из Владимирской области. Она заняла 3 место в возрастной категории от 18 лет.Теперь работа молодой художницы станет коллекционной поздравительной открыткой к Дню защитника Отечества.Фото: пресс-служба Музея Победы (город Москва)