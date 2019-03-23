Мотоциклист наехал на тонкий лед и провалился в воду – на помощь мужчине пришел другой байкер, оказавшийся поблизости. Человека спасли, однако его Harley теперь покоится на дне Байкала на 40-метровой глубине.

В субботу, 23 марта, на Байкале едва не погиб мотоциклист, провалившийся под лед, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Иркутской области. Инцидент произошел во время "Baikal ice Harley challenge-2019", неподалеку от мыса Уляхта в районе пролива Малого Моря.Байкер наехал на тонкий участок льда и угодил в воду. Мужчину спас его товарищ, проезжавший неподалеку. Человека вытащили, однако мотоцикл теперь находится на дне Байкала примерно на 40-метровой глубине."Уже на протяжении нескольких часов спасатели МЧС России пытаются уговорить организаторов и байкеров не выезжать на лёд. Ситуацию осложняет возможное распитие спиртных напитков байкерами. На помощь спасателям направлены правоохранительные органы и сотрудники ГИБДД", — говорится в сообщении ведомства.Примечательно, что сотрудники МЧС изначально не рекомендовали иркутскому центру Harley-Davidson проведение мероприятия на Байкале из-за ненадежного льда.