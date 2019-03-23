Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр намерен опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр намерен опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году", сообщает телеканал Fox News.Барр обещает, что исследование будет опубликовано без купюр. Председатель судебного комитета палаты представителей Джерри Надлер уже заявил, что в случае неполной публикации отчета Мюллер будет вызван в суд для дачи показаний.Хотя выводы исследования Мюллера еще не известны, расследование уже привело к обвинениям более трех десятков человек и трех компаний. В общей сложности Мюллер обвинил 34 человека, включая бывшего председателя президентской кампании Пола Манафорта, его первого советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Двадцать пять россиян были обвинены во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Основная часть обвинений касается организации кампании в социальных сетях и распространения дезинформации.Москва неоднократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.