В городе Иванкове Киевской области идёт битва за храм Рождества Пресвятой Богородицы.

В городе Иванкове Киевской области идёт битва за храм Рождества Пресвятой Богородицы. Сторонники раскольнической организации — Православной церкви Украины — пытаются захватить храм канонической церкви.Около сорока агрессивно настроенных активистов окружили здание церкви и выкрикивали оскорбления в адрес верующих и настоятеля, передает телеканал "Россия 24".Прихожане во время Великого поста пришли на богослужение, но помолиться им так и не дали. У храма дежурят три экипажа полиции. Пока в конфликт не вмешиваются.