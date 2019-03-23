Кандидат в президенты Украины, основатель партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко не боится того, что украинские правоохранительные органы могут преследовать его в связи с недавней поездкой в Москву.

Кандидат в президенты Украины, основатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко не боится того, что украинские правоохранительные органы могут преследовать его в связи с недавней поездкой в Москву."Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и ее граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения", — приводит слова Бойко ТАСС со ссылкой на пресс-службу его партии.Говоря о состоявшейся в минувшую пятницу, 22 марта, встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой также приняли участие председатель политсовета партии Виктор Медведчук и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, Бойко заявил, что такая встреча была необходима. Он рассказал, что на ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет. По мнению Бойко, потеря российского рынка создала огромные проблемы для украинской экономики."Российский рынок необходимо возвращать, тем более, что сегодня мы покупаем у РФ товаров на 3 миллиарда долларов больше, чем продаем туда", — сказал Бойко.Еще одним предметом переговоров, продолжил политик, стала газовая отрасль. Как заявил он в этой связи, после заверений главы "Газпрома" о возможности снижения цены российского газа на 25 процентов предельную цену на газ можно снизить до 3800 гривен (140 долларов) за тысячу кубометров для всех категорий потребителей.Он также утверждает, что состоявшаяся встреча стала ответом на запрос граждан Украины. "Встреча была инициирована нашей стороной, и я считаю, что мы сделали правильно, поскольку от этого зависит благосостояние украинцев", — подчеркнул Бойко.Между тем президент Петр Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в попытке посадить Украину "на газовую иглу". А Служба безопасности Украины заявила, что намерена в ближайшее время дать правовую оценку поездки Бойко и Медведчука "к одному из лидеров страны-агрессора".